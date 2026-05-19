Balıkesir'de yüzlerce kişi geleneksel hayır yemeğinde buluştu

Yeroluk Mahallesi'nde yapılan hayır yemeğine katılan yaklaşık 2 bin vatandaşa hayır yemeği verilmesiyle başladı. Yemek sonrası sofra duası yapıldı.

Köy meydanında yapılan hayır etkinliklerine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi Kaymakamı Metin Arslabaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti Karesi ilçe Başkanı Hakan Aka, MHP Karesi İlçe Başkanı Mustafa Bilsem ve vatandaşlar katıldı.





Yeroluk Mahallesi'nde yapılan hayra katılanlara Muhtar Cengiz Işıktaşar hayır yemeğini hazırlayan Şef Emre İyiol kardeşlere teşekkür ederken, yemekler hijyen kuralları gereği vatandaşlara porselen tabaklarda verildi. Muhtar Işıktaşar hayır yemeklerine teşrif eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi Kaymakamı Metin Arslabaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti Karesi ilçe Başkanı Hakan Aka, MHP Karesi İlçe Başkanı Mustafa Bilsem'e, Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler ve vatandaşlara teşekkür etti.