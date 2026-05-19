Uzmanlardan kritik uyarı! 'Süper El Nino' kasıp kavuracak! Belediyelere önemli çağrı...

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros, konuk olduğu canlı yayında, Süper El Nino ve küresel ısınma başta olmak üzere çeşitli konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.
"BİZİ GEÇMİŞ YOLLARDAN ÇOK DAHA SICAK GÜNLER BEKLİYOR"
Önümüzdeki aylarda sıcaklıkların mevsim normallerin 2 derece üzerine çıkabileceğini söyleyen Toros, "Deniz yüzeyindeki sıcaklık artışı, atmosfere daha fazla enerji ve su buharı taşınması anlamına gelir.
Bu enerji fırtınalara, kasırgalara ve şiddetli hava olaylarına yol açar. Geçtiğimiz 11 yıl küresel anlamda en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki dönemde bizi geçmiş yıllardan çok daha sıcak günler bekliyor." ifadelerini kullandı.
BELEDİYELERE "SU YÖNETİMİ" ÇAĞRISI
Türkiye'nin son 4-5 ayda güzel yağışlar aldığına dikkat çeken Toros, su yönetimi konusunda da yerel yönetimlere seslendi.
Bazı yılların kurak, bazı yılların ise yağışlı geçtiğini belirten Toros, şu ifadeleri kullandı:
Havaların ısınmasıyla birlikte insanlarda, bitkilerde ve buharlaşma nedeniyle su yüzeylerinde su ihtiyacı katlanarak artacak.
Başta İstanbul olmak üzere tüm belediyelerimizin su ihtiyacını 3-4 yıl karşılayabilecek şekilde uzun vadeli su bütçesi hesaplamaları yapması şarttır"