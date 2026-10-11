Dünya sahnesinde yerimizi aldık! Edremit'te 16 bin 2 kişiyle dünya rekoru kırıldı

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde Güre sahilinde gün boyu süren rekor denemesinde büyük bir coşku yaşandı. 2009 yılında İspanya 'nın Jaén kentinde 12 bin 909 kişiyle kırılan dünya zeytinyağı tadım rekoru, Edremit'te 16 bin 2 katılımcıyla tarihe karıştı.

Uzmanlar gözetiminde üç farklı zeytinyağını tadan katılımcılar, Guinness Rekorlar Kitabı kurallarına uygun şekilde kayıt altına alındı. Sayım ve denetim süreçlerinin tamamlanmasının ardından sahneye çıkan Guinness World Records Resmi Hakemi Hannah Spiers, rekorun geçerli olduğunu ve başarıyla tescillendiğini ilan etti. Spiers, hazırlanan resmi Guinness Dünya Rekoru sertifikasını Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e takdim etti. Rekorun tescillenmesiyle festival alanında büyük bir sevinç dalgası yaşandı.