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Haberler Balıkesir Bu ikili çok konuşuluyor! Kahvenin içine döktüler, herkes şaştı kaldı!

Bu ikili çok konuşuluyor! Kahvenin içine döktüler, herkes şaştı kaldı!

Bir yanda geleneksel kahve, diğer yanda saf zeytinyağı... Festivalde yan yana getirilen bu iki ürün ortaya öyle bir lezzet çıkardı ki duyanlar gözlerine inanamadı!

İHA

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Edremit'te düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında tanıtılan zeytinyağlı kahve, katılımcılardan ilgi gördü.

Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, dünyada kendine özgü tadım kültürü oluşturan iki önemli ürün olan kahve ve zeytinyağını bir araya getirdiklerini belirtti.

"MİDEYİ RAHATLATIYOR"

Küçükçakır, "Nasıl kahvede farklı tatlar ve aromalar insanların ilgisini çekiyorsa, zeytinyağında da aynı durum söz konusu. Bu yıl elde edilen zeytinyağımızla kahveyi bir araya getirdik ve ortaya çok özel bir lezzet çıktı. Denendiğinde hem mideyi rahatlatıyor hem de hoş bir tat bırakıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum" dedi.

Festival ziyaretçileri de deneyimledikleri zeytinyağlı kahve hakkında olumlu görüşler paylaştı. Katılımcılardan Yıldırım Baydar, "Hem kahvenin kokusunu ve tadını alabiliyorsunuz hem de zeytinyağının boğazdan geçerken bıraktığı karakteristik hissi yaşayabiliyorsunuz. İlk bakışta farklı görünse de oldukça başarılı bir lezzet ortaya çıkmış" ifadelerini kullandı.

Festolive Edremit kapsamında tanıtılan ürünün, zeytinyağının farklı kullanım alanlarını göstermesi ve gastronomi turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

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