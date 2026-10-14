Bu ikili çok konuşuluyor! Kahvenin içine döktüler, herkes şaştı kaldı!

Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, dünyada kendine özgü tadım kültürü oluşturan iki önemli ürün olan kahve ve zeytinyağını bir araya getirdiklerini belirtti.

"MİDEYİ RAHATLATIYOR"

Küçükçakır, "Nasıl kahvede farklı tatlar ve aromalar insanların ilgisini çekiyorsa, zeytinyağında da aynı durum söz konusu. Bu yıl elde edilen zeytinyağımızla kahveyi bir araya getirdik ve ortaya çok özel bir lezzet çıktı. Denendiğinde hem mideyi rahatlatıyor hem de hoş bir tat bırakıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum" dedi.