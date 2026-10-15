Zeytinyağlı kahve damakları şenlendirdi

EDREMİT'TE düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında tanıtılan zeytinyağlı kahve, katılımcılardan ilgi gördü. Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, dünyada kendine özgü tadım kültürü oluşturan iki önemli ürün olan kahve ve zeytinyağını bir araya getirdiklerini belirtti. Küçükçakır, "Zeytinyağımızla kahveyi bir araya getirdik ve ortaya çok özel bir lezzet çıktı. Denendiğinde hem mideyi rahatlatıyor hem de hoş bir tat bırakıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum" dedi. Festival ziyaretçileri de deneyimledikleri zeytinyağlı kahve hakkında olumlu görüşler paylaştı.