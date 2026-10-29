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Haberler Balıkesir Kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

Kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

Kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı. R.Ö. idaresindeki otomobil, Çanakkale-Bandırma istikametinde seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan aracın sol tekerleği yerinden koparken, otomobil bir süre sürüklendikten sonra alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araç alev topuna döndü. Araçta bulunan sürücü R.Ö. (72) ile yolcu konumundaki eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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