UZİ’li çete çökertildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay ve İkizçay mahallelerinde aynı saatlerde iki iş yerine düzenlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, iki ayrı iş yerinde yaşanan silahlı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Polisin operasyonunda şüphelilerin kaçmasına yardım eden 15 kişi gözaltına alındı. SUİKAST

SİLAHI BULUNDU

Şüphelilere yönelik adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet UZİ marka makineli tabanca, 5 tabanca, 10 şarjör, 268 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 hassas terazi, 218 kilitli poşet, 431 gram skunk, 4 gram esrar ve 231 sentetik hap ele geçirildi.