Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç olay! Sokakta ölü bulundu Balıkesir'de korkunç olay! Sokakta ölü bulundu Balıkesir'de yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı. Vücudundaki bıçak izleriyle yerde can veren şahsın sır ölümü bölgede büyük endişe yarattı. İHA









Edinilen bilgilere göre, Camivasat Mahallesi 5011 sokak üzerinde bir kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaralarıyla kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ! Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk muayenede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokakta ve çevresinde detaylı delil araştırması gerçekleştirdi.