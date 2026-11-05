Balıkesir'de şüpheli ölüm! Sebebi belli oldu: Meğer...

Edinilen bilgilere göre, Camivasat Mahallesi 5011 sokak üzerinde bir kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaralarıyla kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk muayenede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve daha önce de 6 kez intihara kalkışan M.S.'nin boğaz kısmında kesici alet yarası ile sokak ortasında yattığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler ulaştı. Yapılan çalışmada M.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.