Duvara sıkışan otomobildeki anne ile kızı kurtarılamadı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde F.A. (34) yönetimindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen Nilüfer A. idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nilüfer A. ile yanındaki kızı Eliz A.'nın hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü F.A. gözaltına alındı.