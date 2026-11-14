Balıkesir kokorecine COP31’de büyük ilgi

ANTALYA'DA düzenlenen COP31 İklim Zirvesi çerçevesinde kurulan kokoreç standı, yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreci, Birleşmiş Milletler kontrolündeki mavi bölgede deneyimleyen yabancı ziyaretçiler 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğendiklerini dile getirdi. Kokoreç AB tarafından kabul edilmese de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde BM kontrolündeki mavi bölgede kurulan alanında satılması dikkat çekti. Standa gelen yabancı ziyaretçiler daha önce tatmadıkları kokoreci deneyimleme fırsatı bulurken kokorecin hazırlanışını ve Türk kültüründeki yeri anlatıldı. Balıkesir'den gelerek alanda kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, gördüğü ilgiden memnun kalırken kokoreci ilk kez deneyen bazı yabancı katılımcılar, lezzeti beğenerek ertesi gün yeniden standın yolunu tuttu. Aslanboğa, "Sokak lezzetimizi, kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Kendi kültürümüzü burada hem anlatıp hem de tadım yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.