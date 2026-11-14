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Haberler Balıkesir Balıkesir'i lodos vurdu! 3 tekne battı

Balıkesir'i lodos vurdu! 3 tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lodos fırtınası nedeniyle 3 tekne batarken, halatı kopan direkli bir tekne denizde sürüklendi.

DHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’i lodos vurdu! 3 tekne battı

İlçede gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren hızını ve dalga boyunu artırarak kıyı bandında etkili oldu. Şiddetli rüzgâr ve kabaran dalgalar nedeniyle Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli bulunan 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde ise maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir’i lodos vurdu! 3 tekne battı

HALATI KOPAN TEKNE SÜRÜKLENDİ

Balıkesir’i lodos vurdu! 3 tekne battı

Fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlama halatı kopan direkli bir tekne ise kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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