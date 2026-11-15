Lodos Ayvalık’ı vurdu 3 tekne alabora oldu

BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, denizde hasara yol açtı. Fırtınanın en etkili olduğu noktalardan biri Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü çevresi oldu. Yükselen dalgalar nedeniyle Gönül Köprüsü yakınlarında demirli halde bulunan 3 tekne battı. Lodosun etkisiyle yaşanan bir diğer olayda ise direkli bir teknenin bağlama halatı koptu. Kontrolden çıkan tekne, rüzgâr ve dalgaların etkisiyle denizde sürüklenerek diğer teknelerin üzerine doğru ilerledi. Bazı teknelerde de maddi hasar meydana geldi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen sürüklenen tekneyi kurtarmak ve güvenli bir noktaya çekmek için çalışma başlattı. Ayvalık'ta etkisini sürdüren lodos nedeniyle denizdeki olumsuzluklara karşı çalışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE'DE YAĞIŞ REKORU

TÜRKIYE genelinde ekim ayında metrekareye 96,4 kilogram yağış düşerek son 16 yılın en yüksek seviyesi kaydedildi. Yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 95, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 80 arttı.