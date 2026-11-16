Geçmişin izinde büyüleyici bir yolculuk: İzmir’in keşfedilmeyi bekleyen müzeleri

Ege'nin incisi İzmir, sadece dünyaca ünlü antik kentleri ve büyük kültür kompleksleriyle değil, farklı temalara odaklanan butik ve ihtisas müzeleriyle de zengin bir yelpaze sunuyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeken bu mekanlar, kentin çok katmanlı tarihine farklı pencerelerden bakma fırsatı veriyor.

ATATÜRK MÜZESİ / KONAK

Kordonboyu'nda yer alan ve neoklasik mimarisiyle dikkat çeken tarihi binada hizmet veren Atatürk Müzesi, Milli Mücadele döneminin ve Cumhuriyet tarihinin en önemli tanıkları arasında bulunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir ziyaretlerinde kullandığı eşyalar, çalışma odası ve döneme ait nadide fotoğrafların sergilendiği müze, ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor.