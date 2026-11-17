Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, Edremit ilçe genelinde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle rögarların yetersiz kalması sonucu birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerine su doldu.