Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, Edremit ilçe genelinde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle rögarların yetersiz kalması sonucu birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerine su doldu.
Su baskınına yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinde mahsur kaldı.
SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI
Yağışla birlikte su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik akışı aksadı. Sürücüler suyla kaplanan caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da su basan kaldırım ve sokaklarda yürümekte zor anlar yaşadı.
BELEDİYE VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Metrekareye 68 kilogram yağışın kaydedildiği ilçede, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye, Edremit Belediyesi Fen İşleri, BASKİ ve itfaiye ekipleri su tahliye ile mazgal temizleme çalışmalarına başladı.
Yetkililer, yağışın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.