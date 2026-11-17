Haberler Yaşam Asrın felaketinden sonra gözler o faylara çevrildi! Türkiye'yi yakından ilgilendiren faylar mercek altında Asrın felaketinden sonra gözler o faylara çevrildi! Türkiye'yi yakından ilgilendiren faylar mercek altında 6 Şubat depremlerinde Türkiye'deki birçok fay kırılırken sınırın öte tarafındaki bazı faylar sessizliğini korudu. Uzmanlar, gelecekte büyük depremlere yol açma ihtimali bulunan bu hatları incelemek için harekete geçti. Araştırmadan çıkacak sonuçlar Türkiye ve Suriye açısından kritik önem taşıyor. AA









Türkiye ve Suriye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan deprem uzmanları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü yetkilileri, Suriye'deki fay hatlarının bulunduğu bölgelerde çalışmalara başladı.



Türkiye ekibinde AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Volkan Karabacak ve MTA'dan Hasan Elmacı katıldı.





Ölü Deniz Fayı ile bağlantılı bir kısmı Türkiye'de yer alan Yesemek, Hacıpaşa ve Reyhanlı fayları ile Suriye topraklarındaki Afrin, Sarmada ve Armanaz fayları ekipler tarafından incelendi.



Çalışmalara katılan AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Türkiye ve Suriye arasında depremsellik ve fayların tanınması için çok kapsamlı çalışma başlatıldığını söyledi.



6 Şubat depremlerinde Türkiye tarafındaki fayların önemli bir kısmının kırıldığını hatırlatan Sözbilir, "Asrın felaketi sonrası komşumuz Suriye'deki sınır ötesi faylarda henüz bir kırılma gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu fayların tarih öncesi deprem geçmişini ortaya koymak için bir çalışma yaptık. Öncelikle Afrin, Armanaz ve Sarmada fayları üzerinde arazide inceleme yaptık. Oradaki fayların özelliklerine göre farklı kesimlerinde hendek yerlerini belirledik. Bir sonraki gelişimizde bu faylar üzerinde belli ölçeklerde hendek açacağız. Böylece gelecekte ve yakın dönemde bu fayların depremselliğini ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.