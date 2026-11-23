IF Wedding Fashion İzmir 20. yılında kapılarını açmaya hazırlanırken, ilk kez düzenlenecek İzmir Bridal Week sektöre yeni bir uluslararası buluşma kazandırıyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği de (EGSD) fuarın kuruluşundan bugüne uzanan öncü rolü ve genç tasarımcıları destekleyen çalışmalarıyla İzmir'in sektörel gücüne katkı sunmayı sürdürüyor. Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe güçlü üretim altyapısı, tasarım birikimi ve ihracat potansiyeliyle öne çıkan İzmir, uluslararası konumunu yeni organizasyonlarla güçlendiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) paydaşlığında 24-26 Kasım 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de ilk kez düzenlenecek İzmir Bridal Week, 59 katılımcı firma ve 3.472 metrekarelik katılımcı alanıyla gelinlik, abiye, damatlık, çocuk giyim ve aksesuar sektörlerini profesyonel alıcılarla buluşturacak. Bu organizasyonu, 19-22 Ocak 2027 tarihlerinde 20. kez gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı takip edecek.

DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, İzmir'in gelinlik sektöründe bugün ulaştığı uluslararası konumun uzun yıllara dayanan ortak bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "IF Wedding Fashion İzmir'i yalnızca 20 yıllık bir fuar olarak değil, İzmir'de bir sektörün gelişmesine ve uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sağlayan önemli bir yolculuk olarak değerlendiriyoruz. EGSD olarak fuarın fikir aşamasından kuruluşuna, gelişiminden uluslararası bir marka haline gelmesine kadar tüm süreçlerde öncü ve kurucu bir rol üstlendik. Geçmiş dönem başkanlarımızın ve çalışma komitelerimizin katkılarıyla başlayan bu yolculuk, bugün İzmir'in gelinlik üretimi ve tasarımında dünya çapında tanınan bir merkez haline gelmesinde önemli pay sahibi oldu. İZFAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve sektörün tüm paydaşlarının sahiplenmesiyle büyüyen fuar, firmalarımız için ticari bir platform olmanın ötesinde, kentimizin sektörel marka değerini güçlendiren bir organizasyona dönüştü."

50 FİRMA İLE SINIRLI

Akçakaya, İzmir Bridal Week'in bu birikimi tamamlayan yeni bir fırsat sunduğunu belirterek, "Sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen İzmir BridalWeek, yılın farklı dönemlerinde uluslararası alıcılarla buluşma, koleksiyonları tanıtma ve ticari ilişkileri geliştirme imkânı sağlayacak. İlk organizasyonun 59 firmayla sınırlı ve nitelikli bir katılımcı yapısıyla gerçekleştirilmesi de bu yeni buluşmanın değerini ortaya koyuyor. EGSD olarak her iki organizasyonun da paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyor, bu etkinliklerin sektörümüze yıl boyunca yeni pazarlar ve kalıcı iş birlikleri kazandırmasını hedefliyoruz" dedi.