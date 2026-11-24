SON DAKİKA: Balıkesir'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. Şiddetli çarpışmada ölü ve yaralıların bulunduğu öğrenilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.