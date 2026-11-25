Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Ege'ye yönelik şiddetli yağış uyarısının ardından önceki akşam etkili olan lodos ve sağanak yağış nedeniyle Balıkesir kent merkezi ve Edremit ile Havran ilçelerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitler ile ev ve iş yerlerini su bastı. Altıeylül ve Karesi'de araçlar suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kuvvetli yağış, Edremit'te de olumsuzluklara neden oldu. Bazı kırsal mahallelerde zemin katlardaki ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Esnaf ve vatandaşlar, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, olası taşkın riskine karşı iş makineleriyle çay ve dere kenarlarında önlem aldı. Yoğun yağışın görüldüğü Havran'da yola sürüklenen toprak parçaları kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede trafik ekipleri bir süre araç geçişlerini kontrollü bir şekilde sağladı. Öte yandan Hamambaşı Mahallesi'nden geçen Havran Çayı'nın istinat duvarının önündeki asfalt zemin de yoğun yağış nedeniyle çöktü. Park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet oluşan çukura devrildi. Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla araçları bulunduğu yerden çıkartmak çalışma başlattı.