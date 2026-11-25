Haberler İzmir Yeni yılda İzmir’e hizmet yağacak Yeni yılda İzmir’e hizmet yağacak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Bütçesi, 20 yıl aradan sonra ilk kez oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Dr. Cemil Tugay, bütçenin yüzde 40’ının yatırımlara ayrıldığını belirterek “Bu bütçe aslanlar gibi gerçekleşecek. Birçok alanda yatırımlar hız kazanacak” müjdesini verdi METİN BURMALI









İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2027 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi, kasım ayı olağan meclis toplantısının 3'üncü birleşiminde oylandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 183,5 milyar TL, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün bütçesi ise 37 milyar 600 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 20 yıl aradan sonra ilk kez Büyükşehir Belediyesi bütçesini oy birliğiyle kabul etmiş oldu. Mecliste en son 2006 ve 2007 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edilmiş, 2008-2026 yılları arasındaki 19 yıllık dönemde ise bütçeler oy çokluğuyla geçmişti. YATIRIMLARA BÜYÜK PAY

Bütçe görüşmelerinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bütçenin yüzde 40'ının yatırımlara ayrıldığını söyledi. Bütçede ulaşım yatırımlarının ilk sırada yer aldığını ifade eden Başkan Tugay, Buca Metrosu'nun Üçyol-Buca etabını iki yıl içinde hizmete alabilecekleri bir noktaya geldiklerini belirtti. İzmir'in biriken sorunlarının çözümü için acele ettiklerini vurgulayan Tugay, Ankara'daki görüşmelerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklardan samimi bir destek gördüğünü belirtti.

8 ALT GEÇİT YAPILACAK

İzmir'in 30 ilçesindeki belediye başkanlarını kardeşi olarak gördüğünü, kentte yaşayan 4,5 milyon insanın da kendisi için aynı yakınlıkta olduğunu söyleyen Tugay, hizmet anlayışında siyasi görüş, mezhep veya oy tercihi ayrımı yapmadığını vurguladı. Meclis üyelerine de seslenen Tugay, "Herkesin sorununa koşalım. Kol kola, omuz omuza mücadele edelim. İzmir'e yapabileceğimiz iyilik budur" dedi. "2027 yılı bütçesi aslanlar gibi gerçekleşecek" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, borçlanmanın altından kalkılamayacak bir yük olmadığını belirterek finansman kaynaklarının metro, tramvay, elektrikli otobüs, ulaşım ve yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacağını söyledi. 2027 yılı yatırım programıyla ilgili hedefleri aktaran Başkan Tugay, "Yenilenebilir enerji yatırımlarını bitireceğiz. Bu yıl sekiz alt geçit yapacağız. Önemli kavşakları, köprüleri tamamlayacak; yarım kalan opera binası, Karşıyaka Stadı ve belediye binası başta olmak üzere pek çok sorunu çözeceğiz. Bu hikâyenin bir parçası olmanızı diliyorum. Çok güzel işler yapmak üzere hazırız. Çalışıyoruz, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz sokaklarda olacağız. Herkesin derdine koşacağız" diye konuştu. Öte yandan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cemil Tugay'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri ve İzmir'e hizmetin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ortak paydamız İzmir'e hizmet. Sayın Cemil Tugay'ın konuşmasını bu açıdan çok değerli buluyor, İzmir'e hizmet yolunda kendisine başarılar diliyorum" dedi.