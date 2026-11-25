BALIKESİR'DE psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 47 yaşındaki şahıs, eline bıçak alarak bahçeli evlerinde taşkınlık yaptı. Sokağa kiremit fırlatan ve polis ekipleri ile görüşmeyi reddeden şahsın elinde bıçakla evde yaşayanlar ve çevredekiler için tehdit oluşturmaya başlaması üzerine özel harekat polislerince operasyon düzenlendi. Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'ndeki eve özel harekat ekipleri girdi. Ekipler, şahsı etkisiz hale getirerek 112 ekiplerine teslim etti. S.K. yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırıldı.