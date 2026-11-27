BALIKESİR'DE öğretmen anne ve babanın tek kızı olan 9 yaşındaki Arya Salman, 6 yaşında çalmaya başladığı piyanoda uluslararası başarı elde etti. Yeteneği ile Avrupa sanat camiasının da dikkatini çeken Arya Salman, 110 piyanistin katıldığı Macaristan'daki yarışmada birinci olarak Türkiye'yi temsil etti ve birincilik başarısına layık görüldü. Yarışmada; Johann Sebastian Bach - "Little" Prelude No. 3 in D Minor, BWV 935 ile Viktor Kosenko - 24 Pieces for Children, Op. 25: "Toccatina" adlı eserini çalan Arya Salman'ı sanat otoriteleri de tebrik etti. 'HAYALLERİM VAR'

TÜRKİYE'NİN Klasik Müzik alanında yayın yapan dergisi Andante ise 9 yaşındaki Arya'dan övgü ile bahsetti. Arya Salman, "Müzik benim hayatımın bir parçası. Sergey Rahmaninov'un Piano Concerto No 2 in C minor, Op. 18 eseri var. Bu eseri orkestra ile çalmak istiyorum. Bu benim hayalim" diye konuştu.