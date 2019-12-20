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5 asırlık göz nuru; halısı... Metrekaresi bin lira!

5 asırlık göz nuru; Çanakkale halısı... Metrekaresi bin lira!

20.12.2019, 09:55

Osmanlı devrinde ’nin Çan ve Ayvacık ilçelerindeki köylüler tarafından titizlikle dokunarak evleri süsleyen , günümüzde hala satılmaya devam etse de, eskisi kadar üretilmiyor. Bugün Çanakkaleli halıcılarda metrekaresi ortalama bin liradan satılmaya devam ediyor.

Osmanlı devrinde 'nin Çan ve Ayvacık ilçelerindeki köylüler tarafından titizlikle dokunarak evleri süsleyen , günümüzde hala satılmaya devam etse de, eskisi kadar üretilmiyor.

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