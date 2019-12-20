Osmanlı devrinde Çanakkale’nin Çan ve Ayvacık ilçelerindeki köylüler tarafından titizlikle dokunarak evleri süsleyen Çanakkale halısı, günümüzde hala satılmaya devam etse de, eskisi kadar üretilmiyor. Bugün Çanakkaleli halıcılarda metrekaresi ortalama bin liradan satılmaya devam ediyor.
Osmanlı devrinde Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ilçelerindeki köylüler tarafından titizlikle dokunarak evleri süsleyen Çanakkale halısı, günümüzde hala satılmaya devam etse de, eskisi kadar üretilmiyor.
5 asırlık göz nuru; Çanakkale halısı... Metrekaresi bin lira! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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