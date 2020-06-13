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Çanakkale'de 93 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de Yunanlıları ölüme terk ettiği 93 sığınmacı kurtarıldı. Farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 47'si Babakale, 46'sı ise Kadırga açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.

13.06.2020, 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,16:29