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Yıldırımın düşme anı 1915 Köprüsü'nün 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi

Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yıldırımın düşme anı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi

23.06.2020, 15:36

Kentte bugün gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sırasında gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Gelibolu'daki Sütlüce ile Lapseki'deki Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan bir işçi, cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Bu sırada köprü ayaklarının yapımında kullanılan vinç kadraja girdiğinde, gök gürültüsü ile birlikte boğaza düşen yıldırım kameraya yansıdı.

DHA

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