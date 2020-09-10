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Haberler Çanakkale Çanakkale'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen G.İ. (18) ve R.Y. (18), 'nda yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

10.09.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,15:03

Çanakkale'de 7 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ve Kepez beldesinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili teknik takip başlattı.

Çalışma kapsamında, 17 günde 7 iş yeri ve kurum ile motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, şüpheliler G.İ. (18) ve R.Y. (18), Cevatpaşa Mahallesi Derice Sokağı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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