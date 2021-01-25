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Haberler Çanakkale Gelibolu-Lapseki feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamıyor

- feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamıyor

'de lodos fırtınası deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bugün ve yapılması planlanan bazı tarifeli seferler iptal edilirken, - hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Gelibolu-Lapseki feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamıyor

25.01.2021, 10:27

Çanakkale'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol a çıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 15.00'deki feribot seferlerini iptal etti. Aynı sebeple, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 11.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 14.00 seferleri de iptal edildi. Bu hatlardaki planlı diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağı gün içerisinde netlik kazanacak.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda da etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de saat 09.30 itibariyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale'de şuan için deniz ulaşımı yalnızca Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitahir hatlarında sağlanabiliyor.

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