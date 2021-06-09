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Haberler Çanakkale Çanakkale’de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

’de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

’nın yayınladığı 10-16 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 962,98 vaka görülen ’de bu sayı, 43,67’e düştü.

Çanakkale’de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
DHA

09.06.2021, 16:18

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10-16 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasında Çanakkale, 100 bin nüfusta görülen 962,98 vaka ile Türkiye'de en çok vaka görülen il oldu. Alınan tedbirlerle vaka sayıları hızla düşüşe geçti. Dün açıklanan 29 Mayıs-4 Haziran tarihli koronavirüs risk haritasında ise Çanakkale'de vaka sayısı, 100 nüfusta 43,67'ye düştü. Kentte vaka sayısı, 8-14 Şubat haftasındaki 37,61'lik rakama çok yaklaştı.



Kordonda yürüyüş yapan vatandaşlardan İsmet Akdeniz, vakaların düşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Vakaların düşmesi hepimiz için faydalı ve yararlı. Vatandaşlar olarak hepimizin bu kurallara uyması gerekiyor. Herkes maske ve mesafesini korursa vakalar daha da düşer. Hastalığın bitmesi bizim için daha faydalı olacak. Herkes rahat hareket edebilir. İsteyen istediği yere gider. Yasakların kalkması da bizim için çok iyi" dedi.

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