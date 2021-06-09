Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS randevu ekranı...

Koronavirüs salgınıyla mücadele en önemli araç olan hiç kuşkusuz aşı. Aşı sırası gelen ve aşı randevusu almak isteyenler randevunun nereden ve ne şekilde alındığını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı bilgilendirme sitesinde aşı olma işlemleri ile ilgili bilgilendirme yayınladı. İşte detaylar...

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

ELEKTRONİK AŞI KARTINA NASIL ULAŞILIR?

Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.