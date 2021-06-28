CHP'den Ayvacık Asos'taki kaçak restoranının açılışına yoğun ilgi! Bakın sahibi kim çıktı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kanal İstanbul'un temel atma töreni gerçekleştirilirken aynı saatlerde CHP'liler Çanakkale'de ilginç bir törende buluştu. Bu törenin detaylarını Sabah Gazetesi Nazif Karaman A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında anlattı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir'in Ayvacık'daki plajının açılışına CHP tam kadro katıldı. Ancak kısa süre sonra CHP'lilerin açılışına katıldığı tesisin kaçak olduğu anlaşıldı.

Daha önce Çevre Bakanlığı tarafından mühürlenen tesisin mührünün kırılarak inşaatına devam edildiği belirlendi.

Tesisin yerinde eski bir kır lokantası bulunduğu ve sadece tadilat izni olmasına rağmen gece yarısı tesisin gizlice yıkılıp kısa sürede daha büyüğünün dikildiği anlaşıldı.

Ayrıca denizi taşla doldurarak alanının genişletilip yapının ön kısmına şezlonglar atıldığı ve iskele kurulduğu belirlendi.

KAÇAK AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Tarhan, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.

Kaçak açılışa katılan CHP'li isimler;

Veli Ağababa (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Muharrem ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Seyit TORUN (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Milletvekili.)

Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)

Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Milletvekili)

Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Milletvekili)

Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı)

Mesut BAYRAM (Ayvacık Belediye Başkanı)

Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)

Hakan Can (Bozcada Belediye Başkanı)

Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı).

UTANMADINIZ DA BU NE CESARET?

Kaçak açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşırken "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" ifadelerini kullandı.

SORSAN HEPSİ ÇEVRECİ

Turan, "Yer sit alanı, Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş, Yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış, İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış. Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan, Ali Mahir Başarır da bu suça ortak olmuş!!! Sorsan hepsi çevreci" ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.