Çöpleri toplamayan CHP'li belediyenin açıklaması 'pes' dedirtti

Çanakkale Belediyesi; çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamakta yetersiz kalınca suçu Çanakkalelilere attı. Günlerdir boşaltılmayan çöp tenekelerini, biriken çöp yığınlarını görmezden gelip kenara bırakılan çöp poşetlerine kızan belediyenin sosyal medyadan yaptığı "medeniyet çağrısı" büyük tepki topladı.





DERS VERMEYE KALKTILAR

Çanakkale Belediyesi, haftalardır toplanmayan çöpleri, ağzına kadar dolu olan çöp tenekelerini ve çevre sakinlerinin isyanını görmezden gelip durumu kendi lehlerine döndürmek için garip bir plan hazırladı. Çöp tenekesinin yanına bırakılan çöplerin fotoğrafını çeken Belediye, sosyal medyada paylaşarak "Biz toplar, temizleriz görevimiz. Ama sizin de (kullandığını korumayı bilmeyenleredir sözümüz) vatandaşlık görevleriniz yok mu?" yazdı.



BAŞKAN SORGULAMADAN PAYLAŞTI

Çanakkale Belediyesi'nin paylaşımını Belediye Başkanı Gökhan da kendi sayfasında paylaştı. Gökhan'ın ağzına kadar dolu olan çöp tenekelerini görmezden gelip mahalle sakinlerine medeniyet ve görgü dersi vermesi Belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirdi.





TEPKİ GÖSTERDİLER

Günlerdir toplanmayan çöplerden rahatsız olan Çanakkaleliler, Belediye'nin gerekli hizmeti vermeyip üstüne bir de vatandaşlık dersi vermesine büyük tepki gösterdi. "Çöp tenekelerinden gelen kokuya mı, geceleri sivrisineklerden pencere açamadığımıza mı, yoksa terbiyeden yoksun suçlamaya mı yanalım" diyen çevre sakinleri, "Hem suçlular hem de pişkinler. Bu bölgede yeterli çöp tenekesi olmadığını ve düzenli hizmet alamadığımızı belediye ekiplerine bildirdik. Fotoğrafta da görülüyor. Çöp tenekesi ağzına kadar dolu. Belediye acaba çöp tenekeleri doluysa nereye atmamızı bekliyor? Basit bir belediyecilik hizmetini veremeyen Belediye, bize vatandaşlık dersi vermeye kalkıyor. Biz çöplerimizi boş olan çöp tenekelerine atacak kadar Çanakkale'yi seven insanlarız, peki yaz siz çöpleri zamanında toplayabilecek kadar çalışkan bir Belediye misiniz? Bize vatandaşlık dersi veren belediyeye, birileri de Belediyecilik dersi vermeli." dediler.





"ÇÖPÜ SİZ ÜRETTİNİZ, BİZİM DEĞİL"

Haftalardır toplanmayan çöpler, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın iki yıl önce 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi'nde sarf ettiği cümleleri akla getirdi. Gökhan programda; "Belediye olarak her gün çöp toplamak bizim görevimiz değil, Avrupa'da böyle bir şey yok. O çöpler sizin atıklarınız ve biraz sizin sorumluluğunuz da olması gerekir. Biz çöpleri her gün toplamak zorunda değiliz. Siz çöpünüzü evinizde muhafaza etmelisiniz. O çöp size ait, siz ürettiniz onu." demiş ve büyük tepki almıştı.

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