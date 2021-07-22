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Haberler İzmir İzmir Şehir Tiyatrosu'nda bir skandal daha! Emeklilik yaşı gelenler kadroya alındı

İzmir Şehir Tiyatrosu'nda bir skandal daha! Emeklilik yaşı gelenler kadroya alındı

İzmir Şehir Tiyatrosu'nda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle tepkiler sürerken şimdi de emekliliği yaklaşan oyuncular kadroya alındı. Oyuncu Arzu Gamze Kılınç, "3 bin genç oyuncu işsizken, ileri yaştaki oyuncular sözleşmeli oynatılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

İzmir Şehir Tiyatrosu'nda bir skandal daha! Emeklilik yaşı gelenler kadroya alındı

22.07.2021, 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021, 09:55

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda açılan kadro için yapılan sınava tepkiler dinmiyor. Son olarak emekliliği yaklaşan oyuncuların kadroya girmesi büyük tartışma yarattı.

Oyuncu Arzu Gamze Kılınç, "3 bin genç oyuncu işsizken, ileri yaştaki oyuncular lazım olunca çağırılmalı, sözleşmeli oynatılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TİYATROLARI'NDAKİ SKANDALA ROJDA DEMİRER DE İSYAN ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sular durulmuyor! Jüri üyesi Şakir Gürzumar'ın oğlu Deniz Gürzumar'ın sınavı kazanması tepki çekmişti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atıp Gürzumar'ı kadroya almadı. Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti:

"Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor." dedi.

Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: "Bu sınav usulüne uygun mu?"

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