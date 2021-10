Çanakkale Boğazı girişinde çarpışan gemilerde hasar tespiti yapıldı

Ukrayna'dan Çin'e seyir halinde olan 174 bin 500 ton dökme demir cevheri yüklü 299 metre boyundaki Panama bayraklı 'Benitamou' isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki 27 bin 500 ton buğday yüklü Barbados Adaları bayraklı 'BC Vanessa' isimli gemi, dün saat 06.00 sıralarında demir yerine giderken, iddiaya göre bölgedeki sis nedeniyle çarpıştı. Kazada, 'Benitamou' isimli gemi iskele tarafındaki 4 numaralı ambar hizasından, 'BC Vanessa' isimli gemi ise baş kısmından hasar aldı.





'BC Vanessa' isimli gemi, kazanın ardından demirletildiği Lapseki ilçesi Şevketiye köyü açıklarında, 'Benitamou' isimli gemi ise olay yerinde demirde bekliyor. Güvenlik amacıyla her iki geminin yanında da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler bekletiliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dalgıçları her iki gemide su altı kontrollerini, kurtarma uzmanları da incelemelerini yaparak, hasar tespitini tamamladı.



'Benitamou' isimli geminin 4 numaralı ambarında 10 metreye 20 metre çapında hasar meydana gelirken, 'BC Vanessa' isimli geminin baş kısmında ise 3 santim genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda bir yırtık meydana geldiği belirlendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı rapor Çanakkale Liman Başkanlığı'na gönderildi. Her iki geminin durumu, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından belli olacak.