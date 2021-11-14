Katil pizzacı

ÇANAKKALE'DE bir apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Yolcu, aynı binada yaşayan Sümer çiftini bıçaklayarak öldürdü. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen pizzacı Yolcu ile Süha- Nilgün Sümer çifti, sebebi bilinmeyen bir nedenle apartman girişinde tartıştı. Münakaşa sonrası evlerine çıkan çift, gece geç saatte kapılarına dayanan Yolcu ile tekrar tartıştı.

Bir anda öfkelenen Yolcu, karı-kocayı evin içine itip bıçaklayarak öldürdü. Yarım saat sonra evden çıkan katil, polise giderek teslim oldu. Çiftin cenazeleri otopsiye alınırken, Yolcu'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Öte yandan Nilgün Sümer'in, CHP eski Milletvekili İsmail Özay'ın baldızı olduğu öğrenildi.

■ SUAT SALGIN