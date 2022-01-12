‘Bir anda ışıklarını gördüm ama kaçamadım’

Çanakkale Biga'da 5 gencin öldüğü kaza sonucu tutuklanan TIR sürücüsü Taha Kurtoğlu'nun ifadesinde, "Benzinlikten çıktığım anda aynadan bir aracın ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, otomobil çarptı" dediği öğrenildi.

Çanakkale'deki eğlenceden Biga'ya dönerken, TIR'ın altında kalan 17 LJ 929 plakalı araçta ölen 3 kızın 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi, sürücü Birkan Gugul'un marketçi, Hasan Tahsin Ergün'ün (28) ise Gümüşçay eski Belediye Başkanı Tamer Ergün'ün oğlu olduğu öğrenildi. Damla Aytaş'ın (20) cenazesi İstanbul'a, İlknur Arslan'ın (22) cenazesi Aydın'a, Eda Ertekin'in (20) cenazesi ise Tekirdağ'a gönderildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE