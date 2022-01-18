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Haberler Çanakkale Çanakkale’de avukat evinin önünde ölü bulundu

Çanakkale’de avukat evinin önünde ölü bulundu

Çanakkale'de avukat Ali Serkan Yurt (42), oturduğu binanın bahçesinde ölü bulundu. Yurt'un, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yurt'un ölüm haberini alan yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

AA

18.01.2022, 09:23

Çanakkale’de avukat evinin önünde ölü bulundu

Çanakkale Barosuna kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), evinin önünde ölü bulundu.

Yurt'un komşuları, merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak'ta bulunan Troia Prestige Sitesi'nin bahçesinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Siteye gelen sağlık ekipleri, buradaki kişinin ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemede, yaşamını yitiren kişinin avukat Yurt olduğu anlaşıldı.

Cenaze, otopsi için evin yakınındaki Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baro Başkanı Soner Aydın ile Yurt'un arkadaşları ve ailesi, olayın ardından eve geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.