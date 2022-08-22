Çanakkale’de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi taburcu edildi

Çanakkale'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi 12 gün sonra taburcu edildi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran 44 yaşındaki hasta, KKKA teşhisi konularak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde 4 gün solunum cihazına bağlı olarak tedavisine devam edilen hastanın, yoğun bakım, anestezi ve reanimasyon, hematoloji, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile yoğun bakım hemşireleri ve yardımcı personellerinin de bulunduğu ekip tarafından 12 gün süreyle takip ve tedavisinin yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Her iki kolda kompartman sendromu tanısı konulan ve uzuv kaybı riski bulunan hastaya Başhekim Op. Dr. Hasan Keser tarafından fasyotomi açılarak kollarda oluşan basınç azaltıldı ve hastamız kollarını kaybetme riskinden kurtuldu. 12 gün süreyle yoğun bakımda tedavisi yapılan hastamızın genel durumunda iyileşme göstermesi üzerine tedavisine devam edilmek üzerine Enfeksiyon Hastalıkları Servisimize nakli gerçekleştirildi. Serviste takibi yapılan hastamız bir hafta sonrasında taburcu oldu."