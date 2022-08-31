Geçilmeyen şehir Çanakkale

Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kurulu Çanakkale, yemyeşil doğası ve masmavi denizinin yanı sıra geçmişi destanlarla dolu bir kentimiz. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale'nin her karışı birbirinden kıymetli olan ve sembolleşen noktalarını bir araya getirdik. Yazımıza Çanakkale'nin şanlı tarihini anlatan yapılarla başlayalım.

ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ

1973'te Tarihî Milli Park ilan edilen Gelibolu Yarımadası, 2014'te Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı olarak yeniden sınıflandırıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi Gelibolu Yarımadası'nda, Morto Koyu'nun gerisinde yükselen Hisarlık Tepe'de yer alıyor. Çanakkale şehitleri anısına inşa edilen bu görkemli yapı, 2. Anafartalar Zaferi'nin 45. yıldönümü olan 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açıldı.



Çanakkale Şehitler Abidesi'nde zaman zaman küçük değişiklikler yapıldı ve 2007'de son halini aldı. Yüksekliği 41.70 metre, kapladığı alan ise 625 metrekare olan, tavanında mozaikten bir Türk bayrağı bulunan Çanakkale Şehitler Abidesi'ni kente yolu düşen herkes muhakkak görmeli.



57. PİYADE ALAYI ŞEHİTLİĞİ

Çanakkale'de gezilecek tarihi yerler arasında önemli bir mekân da 57. Piyade Alayı Şehitliği'dir. Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başladığı 25 Nisan 1915'te hayatını kaybeden, 57. Alay'a bağlı 628 asker için 1992'de, Gelibolu Yarımadası'nda sembolik bir şehitlik yapılır. Mimar Nejat Dinçel tarafından tasarlanan ve Kılıçbayırı'nın güney ucunda inşa edilen 57. Alay Şehitliği ve Anıtı, Çanakkale'de gezilecek tarihi yerler arasında görülmeyi ve hissedilmeyi sonuna kadar hak eden, dokunaklı bir yapı. Bronzdan yapılmış bir Atatürk heykelinin yer aldığı Conkbayırı tepesi, Çanakkale'de gezilecek tarihi yerler arasında en can alıcı olanlardan biri.







TRUVA VE ASSOS ANTİK KENTİ

Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya Antik Kenti, Çanakkale'de, Kaz Dağı (İda Dağı) etekerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada Destanı'nda bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kent, 1996'dan beri Milli Park statüsünde olup, 1998 yılından bu yana Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Ayvacık ilçesinde bulunan Assos'un, tarihi ise M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Her yıl pek çok kişi tarafından ziyaret ediliyor.







BOZCAADA

Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada, Ege Denizi'nde ise ikinci büyük ada konumunda. Bağcılık ve rüzgar gülleriyle öne çıkan Bozcaada, Çanakkale'ya bağlı olup, es geçmemeniz gereken yerlerden biri. Adanın günbatımını izleme noktası olan Rüzgar Gülleri bölgesi, batıda kurulan 17 adet rüzgar gülünden oluşuyor. Bozcaada'yı ziyaret eden turistler burada gün batımının muhteşem manzarasına şahit olmadan geri dönmüyor.







GÖKÇEADA

Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Saros Körfezi girişinde ve Ege Denizi'nin kuzeyinde bulunan Gökçeada, 91 km'lik bir kıyı şeridine sahip. Türkiye'nin en batı noktası olan İncirburnu da Gökçeada'da bulunuyor. Tertemiz koyları ve plajları ile deniz tatilleri için ideal bir durak oluyor.







ÇİMENLİK KALESİ

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve Çanakkale şehir merkezinde bulunan Çimenlik Kalesi, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eserinde uzun uzun anlatılmış ve inşa tarihi olarak da 1452 yazılmış; fakat kalenin Yakup Paşa nezaretinde inşa edildiğini öne sürenler 1462'de yaptırıldığını savunur. Kilitbahir Kalesi'nin karşısında, Sarıçay'ın yanında bulunan Kala-i Sultaniye, boğazın en dar yerine yaptırılmış ve neredeyse ilk günkü haliyle günümüze ulaşmış. 11 metre yüksekliğindeki kalenin yanında bulunan Çanakkale Deniz Müzesi de görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.





TÜRKÜLERE KONU OLAN AYNALI ÇARŞI

Geçmişte bir bölümü meyve-sebze hali olarak da kullanılan Çanakkale Aynalı Çarşı'da bugün hâlâ 50'nin üzerinde dükkân yer alıyor. Kalplere işleyen Çanakkale Türküsü'nde adı geçtiği için şehrin yerli ve yabancı ziyaretçilerinin mutlaka görmek istediği Aynalı Çarşı, Çanakkale Savaşı sırasında atılan toplar nedeniyle hasar görmüş. Yapı savaşın ardından yenilenmiş, bugün hâlâ faal ve Çanakkale'de gezilecek tarihi yerler arasında.

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