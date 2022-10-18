Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Kazı ekibi tarafından yapılan incelemede topraktan yapılmış kuş figürünün Roma dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış, günlük hayatta çocuk oyuncağı olan ve çocuk mezarlarına konulan düdük olduğu tespit edildi. Roma dönemine ait düdüğün 2 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.