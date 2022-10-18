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Haberler Çanakkale Çanakkale'de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Çanakkale'de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Çanakkale Üniversitesi'nde Arkeoloji Bölümündeki 25 kişilik ekip Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Son olarak köyde, 7 bin yıllık Ayazma Kilisesi çevresinde Roma dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış, günlük hayatta çocuk oyuncağı olan ve mezar hediyesi olarak çocuk mezarlarına konulan 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen düdük bulundu. İşte dikkat çeken görüntüler...

İHA

18.10.2022, 10:58

Ayvacık'ta 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip devam ediyor.

Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Assos Ören Yeri'nde bu yıl Hellenistik Çağ'da inşa edilen Agora ve Gymnasium Bizans Dönemi Ksenedochion (Misafirhane) yapılarında kazı çalışmalarına devam edildi. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ tarafından destekleniyor.

Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.
Assos Ören Yeri'nde Ayazma Kilisesi çevresinde yüzeyde ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kuş figürü bulundu.

Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Kazı ekibi tarafından yapılan incelemede topraktan yapılmış kuş figürünün Roma dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış, günlük hayatta çocuk oyuncağı olan ve çocuk mezarlarına konulan düdük olduğu tespit edildi. Roma dönemine ait düdüğün 2 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Ayazma Kilisesinde bulunan kuş figürü şeklinde düdüğün Roma veya öncesine ait olduğunu düşündüklerini belirten Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Ayazma Kilisesi çevresinde yüzeyde ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kuş figürünün bir düdük olduğu anlaşılmıştır.

Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Bu tür objeler çocuk oyuncağı olarak antik çağda kullanılmış ve özellikle çocuk mezarlarına hediye olarak bırakılmıştır. Hala düdük işlevini gören bu objenin Klasik Çağdan Roma Çağı'na kadar kullanıldıkları bilinmektedir.

Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Elimizdeki bu objenin buluntu katmanları bilinmediği için kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak bunun Roma veya öncesine ait olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Çanakkale’de bulundu! 2 bin yıllık düdük görenleri şoke etti

Kazı Başkanı Arslan, Assos kazılarının ülkede 12 ay boyunca devam eden kazılar grubunda yer aldığını, çalışmaların kazı, onarım, restorasyon ve belgeleme olmak üzere iklim koşulları da göz önüne alınarak planlandığını da ifade etti.

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