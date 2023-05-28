Çanakkale'de sedye ile getirildiği okulda oy kullandı

ASANSÖR ÇALIŞMADI, SAĞLIK EKİPLERİ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE TAŞIDI



Bu arada, Cevatpaşa Ortaokulu'na ayağı alçılı bir şekilde oyunu kullanmak için gelen Ekrem Murat Demirer ise okulda asansörlerin çalışmaması nedeniyle Evde Sağlık Hizmeti ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile bir kat taşınarak 1177 nolu sandıkta oyunu kullandı.