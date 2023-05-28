Çanakkale'de sedye ile getirildiği okulda oy kullandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören 82 yaşındaki İsmail Avcı, sedyeyle sandık başına giderek oyunu kullandı.
28.05.2023, 15:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 15:48
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören 82 yaşındaki İsmail Avcı, sedyeyle sandık başına giderek oyunu kullandı.
Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında 436 bin 13 seçmen, kurulan 1591 sandıkta oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren sandıklara gitti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören İsmail Avcı ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti ekipleri tarafından ÇOMÜ Hastanesi'nden ambulansla alınarak, oy kullanacağı Kepez beldesindeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne getirildi.
Avcı, ekiplerin yardımıyla 1337 Nolu sandığa getirilerek, oyunu kullandı. Avcı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Allah hayırlısı hangisi ise onu versin" dedi.
ASANSÖR ÇALIŞMADI, SAĞLIK EKİPLERİ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE TAŞIDI
Bu arada, Cevatpaşa Ortaokulu'na ayağı alçılı bir şekilde oyunu kullanmak için gelen Ekrem Murat Demirer ise okulda asansörlerin çalışmaması nedeniyle Evde Sağlık Hizmeti ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile bir kat taşınarak 1177 nolu sandıkta oyunu kullandı.