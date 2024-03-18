Gelibolu’ya hızlı ve güvenli bağlantı

Şanlı direnişi ile ülkemizin destansı tarihinde yerini alan Çanakkale, jeostratejik konumu, tarihi dokusu, deniz, kültür ve termal turizmi, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla ekonomik potansiyelini kullanarak gelişimini sürdürüyor. ŞEHİR, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi'ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasıdır.

4 ADET TÜNEL BULUNUYOR

Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları kapsamında, Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşım sağlayan Gelibolu- Eceabat Devlet Yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, 47.5 km uzunluğunda projelendirilmiştir. Yolun 32 km'si bitirilerek hizmete sunuldu. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2.560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1.355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 5.351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer almaktadır.

ULAŞIM STANDARDI YÜKSELDİ

Proje ile, daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun bölünmüş yol haline getirilerek, ulaşım standardının yükseltilmesi ve Havsa- Uzunköprü-Keşan- Gelibolu- Eceabat-Çanakkale koridorunun tamamlanması amaçlanmıştır.

GELİBOLU-ECEABAT Yolu ile, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğimizin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlanmıştır.

SEYAHAT SÜRESİ 20 DK DÜŞTÜ

Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlanmıştır. Proje ile mevcut güzergahta 900 m'lik kısalma sağlanmış, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düşmüştür. Gelibolu- Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 4.432 ton azaltılacaktır.

AÇILAN KESİMİN PROJE BEDELİ 4 MİLYAR 725 MİLYON LİRA

PROJENİN Adı : Gelibolu - Eceabat Devlet Yolu

PROJENİN Toplam Uzunluğu : 47,5 km

AÇILAN Kesimin Uzunluğu : 32 km

PROJE Standardı : Bölünmüş Yol (2x2 Şeritli)

ÜSTYAPI : Bitümlü Sıcak Karışım

İHALE BİLGİLERİ

YÜKLENİCİ : Barva İnş.

AÇILAN Kesimin Proje Bedeli : 4 milyar 725 milyon TL

AÇILIŞI YAPILAN KESİMİN ANA İŞ KALEMLERİ

TOPRAK İşleri : 2.875.991 m³

TÜNEL Kazısı : 789.448 m³

PLENTMİKS Temel ve Alttemel : 631.110 ton

BİTÜMLÜ Sıcak Karışım : 244.256 ton

TRAFİK Güvenliği

YATAY İşaretleme : 20.000 m2

DÜŞEY İşaretleme : 200 m2

OTOKORKULUK : 6,4 km