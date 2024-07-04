Masaj salonunda asitli saldırı dehşetinde yeni detaylar: Evlenme teklifini kabul etmedim diye bana asit attı

Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne asit atan saplantılı aşığın yargılanmasına başlandı. Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. (41) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Olayda gözünü kaybeden Buket Arıyel (24) ve kolundan yaralanan arkadaşı Tuğçe Y. (26) ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"ASİDİ YÜZÜNE DÖKTÜM"

Sanık Ramazan A, iki yıldır gittiği masaj salonunda olaydan 5 ay önce tanıştığı Buket Arıyel ile dışarıda da görüştüğünü ve duygusal olarak bağlandığını anlattı. Masaj salonunun alt katında yer alan iş yeri sahibinin evinin mermerlerini yaptığını ve işinde kullanmak amacıyla olaydan 10 gün önce internetten asit sipariş ettiğini öne süren Ramazan A, asidi sulandırmak için üst kata çıktığında konuşmak istediği Buket Arıyel. ile tartıştığını anlattı. "Tartışırken birden kendime hakim olamadım ve elimdeki mermere dökmek için aldığım asidi Buket Ariyel'in yüzüne döktüm" dedi.

"BANA EVLENME TEKLİF ETTİ KABUL ETMEYİNCE BANA BUNU YAPTI"

Buket Ariyel. ise Ramazan A. ile herhangi bir ilişkisi olmadığını ve evlilik teklifini de kabul etmediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için geldi. Arkadaşıma düzenlediğim doğum gününde darbukacının yanında dans ettiğim anın görüntüsünden bahsetti. Bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Kimmiş göreceksin, yüzünü tanınmayacak hale getireceğim.' dedi. Saçımdan tutup, asidi yüzüme attı. Daha önce patronumun evinin işini yaptı, iş yerimin alt katında başka bir işi yoktu evlenme teklifini kabul etmedim diye bana bunu yaptı" diye konuştu.

"SOL GÖZÜMÜ KAYBETTİM"

Yaşanan olay nedeniyle sol gözünü kaybettiğini, hastanede bir ay hem cildiyle ilgili hem de psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Buket Arıyel, tedavisinde kullanılan ilaçları da yurt dışından geldiği için kendi cebinden karşıladığını söyledi. Buket Arıyel'in "Bu işi planlı yaptığını düşünüyorum. Sosyal medyada da olaydan bir kaç gün önce paylaşmıştı." dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Olay sırasında asitle kolundan yaralanan müşteki Tuğçe Y. de tutuklu sanık Ramazan A'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Duruşmaya ara veren mahkeme,"çok pişmanım" diyen Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar verip sanığın sosyal medya hesabında olay gününden önce yaptığı paylaşımlar ile müşteki Buket A'nın tedavisinde kullandığı ilaçların maliyetinin hesaplanarak mahkemeye sunulmasını istedi. Mahkeme duruşmayı 1 Ağustos'a erteledi.