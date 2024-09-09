CHP’li Çanakkale Belediyes’inde yasak aşk skandalı

CHP'de yeni bir yasak aşk skandalı bu kez Çanakkale'de patlak verdi. Çanakkale Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Muharrem Erkek, milletvekilliği döneminden bu yana danışmanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'i göreve gelir gelmez belediyeye danışman olarak atadı.

Gamze - Ali Mert Taşçıer

YAZIŞMALARINI GÖRDÜ

İKİ çocuk babası olan Taşcıer, belediyedeki görevi için lüks bir otele yerleşti. İddiaya göre göreve hızlı başlayan Taşcıer ile uzun yıllardır belediyede başkanının özel kalem müdürü olarak görev yapan evli S.S. ile aralarında bir yakınlaşma oldu. Ali Mert Taşcıer, zaman zaman Ankara'ya giderek çocuklarıyla hasret giderirken iddiaya göre bir ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, eşinin S.S. ile olan yazışmalarını yakaladı.

S.S.

Mesajlarda eşinin kendisini aldattığını gören Genel Başkan yardımcısı Taşcıer, küplere bindi. İddiaya göre ilk uçakla Çanakkale'ye gelen ve belediyeyi basan Taşcıer, Erkek'in odasında terör estirdi. İddiaya göre Taşcıer, Erkek'e genel sekreterin ve eşinin derhal görevden alınması talimatını verdi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in görevden aldığı Ali Mert Taşçıer, iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin istifa ettiğini söyledi.

Erkek, yaşanan gelişmelerin ardından yıllardır yanında çalışan Ali Mert Taşcıer'i ve özel kalem müdürü S.S.'yi görevden aldı.