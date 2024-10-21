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Haberler Çanakkale Otomobilin çarptığı anne can verdi, doçent kızı ise ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı anne can verdi, doçent kızı ise ağır yaralandı

HABER MERKEZİ
Otomobilin çarptığı anne can verdi, doçent kızı ise ağır yaralandı

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Şule İrkin (69) öldü, yanındaki kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin (41) ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.'nin kullandığı 23 UU 836 plakalı otomobil, pazar alışverişinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şule İrkin ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı olan kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin'e çarptı.

Şule İrkin

Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şule İrkin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızı Latife Ceyda İrkin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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