"Çanakkale’nin zemini hiç sağlam değil"

JEOLOG ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de katıldığı konferansta önemli uyarılarda bulundu. Görür, Çanakkale'nin çürük zeminde kurulu olduğunu ve Kuzey Anadolu Fayı'nın hem kuzey hem de güney koluyla çevrelendiğini belirterek, "Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir" sözleriyle dikkat çekti.

DEPREME DİRENÇSİZ

ÇANAKKALE'NİN dirençli bir kent olmadığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Depreme dirençli bir kent olmak için çalışmalar sürebilir, sürmekte ama henüz daha deprem bakımından dirençli bir Çanakkale diyemeyiz" dedi.

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Çanakkale'nin kuzeyinde ve güneyinde dağlık sağlam alanların olduğunu işaret eden Prof. Dr. Görür, "Çanakkale'nin bulunduğu yer, dağlık kesimini arası tamamen çürük zeminden meydana gelmiş. Alüvyondan, tersiyer yaşlı çökellerden meydana gelmiş suyu bol, projitesi, permeabilitesi bol bir alan. Haliyle topografya uygun olduğu için bütün kentleşme de bu bölgede dağlardan inen alüvyon yelpazelerin önüne kentlerinizi, şehirlerini kurmuşsunuz. Dolayısıyla burada oturuyorsunuz. Ben negatif bir şey söylemek istemiyorum. Ama Çanakkale'nin zemini çürük. Hiç kendinizi aldatmayın. Çanakkale'nin sağlam olan yeri kuzeyinde ve güneyinde dağlık alanlar, daha yaşlı kayaların olduğu yer" dedi.

AFRİKA LEVHASI ETKİLİ

GÜNEY Ege'de her yarım saatte bir depremler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, "Çoğunlukla 4 büyülüğünde depremler oluyor. Zaman zaman da 5'in üzerine çıkıyor. En son en büyük 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Bunun sebebi bizim ülkemizin etrafındaki levha hareketlerine bağlı. İşin esası levha hareketlerine bağlı. Depremler levha hareketlerine bağlı oluşur. Bu Ege'de gördüğümüz deprem fırtınası nedeni Afrika levhasının, Anadolu, Ege levhasının altına dalması, üsteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması. Bu çok evrilir ve gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Ben öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Belli bir süre devam edip ondan sonra duruyor" dedi.