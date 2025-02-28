Trafik kazasını atlatan, felci yenen, kalp krizinden kurtulan adamın sonu oldu: Katil fıstık

Çanakkaleli Özer Akyüz'ün yıllar süren ibretlik mücadelesi çok acı bir ölümle son buldu. Bozcaada'da 2015 yılında çocukluk arkadaşıyla geçirdiği trafik kazasında kalbi duran Özer Akyüz, hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla çıkartılmış, kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.

Tüm vücudu kırık olan ve beyin travması geçiren Akyüz, bitkisel hayata girdi. Kafatası ve vücudundaki kırıklar nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Akyüz, 3 ay sonra hayata tutunmayı başardı.

'ÖLÜMÜ YENEN ADAM'

Sayısız operasyona rağmen felç kalan Akyüz, tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirmeye başladı. Abisinin de desteğiyle mücadeleyi bırakmayan Akyüz, yıllarca gördüğü fizik tedavilerin ardından önce parmağını kıpırdatmaya ardından da yürüyüp konuşmaya başladı. Öyle ki "Ölümü yenen adam" olarak Bozcaada'nın simgesi haline geldi. Ancak sağlığına kavuşmak için tedavi gördüğü özel bakım merkezinde oda arkadaşının ikram ettiği fıstık talihsiz adamın ölümüne neden oldu.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Aynı odayı paylaştığı arkadaşının ikram ettiği fıstığı yiyen Akyüz, aniden yere yığıldı. Nefes borusuna kaçan fıstık nedeniyle fenalaşan Akyüz, apar topar kaldırıldığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle Bozcaadalıları yasa boğan Özer Akyüz, gözyaşları içinde toprağa verildi.