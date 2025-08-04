  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale 4 köyü etkilemişti! Çanakkale'deki yangının çıkış nedeni belli oldu

4 köyü etkilemişti! Çanakkale'deki yangının çıkış nedeni belli oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde başlayan ve 4 köyün etkilendiği orman yangınını akli dengesi yerinde olmayan M.Ö. (62) ve R.Ö'nün (75) çıkardığı belirlendi. 1400 hektar alanın zarar gördüğü yangına neden olan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Çanakkale Ayvacık'ta 15 Temmuz'da başlayan yangın, Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'de etkili oldu.



Havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan da 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edilen yangında Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.

Jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerleyen yangında, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içerisindeki mezarlarda hasar oluştu.



Yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soruşturmasını tamamlayan jandarma, olaya akli dengesi yerinde olmayan M.Ö. (62) ve R.Ö'nün (75) neden olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA