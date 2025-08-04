4 köyü etkilemişti! Çanakkale'deki yangının çıkış nedeni belli oldu





Havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan da 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edilen yangında Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.



Jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerleyen yangında, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içerisindeki mezarlarda hasar oluştu.