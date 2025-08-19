Gelibolu yangını kontrol altında

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos 2025 günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tayfur ve Cumalı köyleri mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve iş makineleriyle karadan müdahaleyi sürdürdü.

Çalışmalar sonucunda alevlerin önü kesildi ve yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının ilerlemesi nedeniyle Eceabat'a bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Beşyol köyleri ile Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli ve Ilgadere köyleri boşaltıldı. Çanakkale Valiliği, yapılan son incelemelerin ardından tahliye edilen yedi köye yeniden girişlere izin verildiğini açıkladı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'ın kapatılan kuzey hattı da yeniden ziyarete açıldı.