Çanakkale Gelibolu'da alevlerle 22,5 saatlik mücadele sonuç verdi!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından bugün saat 13.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.