TEKNOFEST Çanakkale Gökçeada’da! 7 Eylül'e kadar sürecek

7 Eylül'e kadar sürecek yarışmaya, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar en az 3 en fazla 15 kişilik takımlar halinde katılıyor.

Havacılık ve savunma teknolojileri alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirecek olan yarışmacılar, aynı zamanda otonom kalkış, uçuş, iniş, kilitlenme ve kamikaze görevleri gibi zorlu senaryolarla tasarımlarını ve kabiliyetlerini doğrudan sahada sergileyerek deneyim kazanma fırsatı bulacak.